Украина и Германия обсудили ситуацию в Беларуси и противодействие распространению COVID-19

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, во время которого стороны обсудили ситуацию в Беларуси и вопрос предоставления Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Глава МИД Украины поблагодарил немецкого коллегу за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День независимости", - сказано в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в обоих странах и меры, которые правительства используют для противодействия коронавирусу.

Дмитрий Кулеба выразил особую благодарность немецкому коллеге за готовность Правительства ФРГ предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких: "Для нас это настоящий дружеский жест и проявление солидарности Германии в противодействии пандемии коронавируса".

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования.

Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обменялись мнениями о ситуации в Беларуси. Глава МИД Украины проинформировал немецкого коллегу о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константин Реуцкого. Министры договорились поддерживать связь относительно этой ситуации.

Напомним, Украина предложила Саудовской Аравии впервые за 11 лет восстановить в онлайн-режиме политические консультации между внешнеполитическими ведомствами государств.