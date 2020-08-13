В Виннице постепенно открывают садики, но только после ИФА-тестирования воспитателей

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Виннице с 25 августа планируют восстановить работу всех детских садиков. Открыты 34 из 55. Обязательным условием для возобновления работы детских дошкольных учреждений является ИФА-тестирование их сотрудников. Об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета, передает УНН.

"Мы приняли решение открыть до 25 августа все детские садики. Основным условием было, чтобы все работники прошли ИФА-тесты. Если были выявлены определенные показатели, то дополнительно делались ПЦР-тесты. Поэтому на сегодня у нас открыто 34 садика из 55. Далее будем работать, чтобы открывать садики согласно предусмотренным условиям", - говорит мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, учреждения дошкольного образования обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и моющими средствами, пирометрами, бактерицидными лампами, спецковриками и тому подобное.

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"Я запретил руководству детских садиков собирать средства на дезинфицирующие средства, мы полностью обеспечим. На первом этапе было выделено 1,8 млн грн. Сейчас 800 тыс. И дальше будем выделять при необходимости. По маршруту ребенка, то он достаточно оптимальный, чтобы минимизировать любые возможности заболевания коронавирусом", - отметил Моргунов.

Уточняется, что разрешение на возобновление работы детских садов предоставляется комиссией, в которую входят представители Винницкого городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области и департамента образования.

Во время проверки учитывается обеспечение заведения всеми необходимыми противоэпидемическими средствами, качество воды должно соответствовать нормативам, а работники учреждений должны пройти медосмотр, в том числе - ИФА-тестирование на коронавирус.

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Напомним, в Житомире местные власти организуют ИФА-скрининг для педагогов перед 1 сентября. Для всех педагогов медосмотры и тестирования будут бесплатными. За соответствующее решение проголосовали депутаты горсовета.

В то же время, в МОН самоустранились от вопроса "ковид"-тестирования педагогов перед началом нового учебного года. Там заявили, что это - прерогатива местных властей и, собственно, директоров учебных заведений.