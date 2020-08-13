Немчинов назвал районы и города, которые перейдут в "желтую" и "оранжевую" зоны

КИЕВ. 13 августа. УНН. К "оранжевой" зоне уже скоро будут отнесены два района Волынской области, один город и три района Закарпатской области и два района Одесской области. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Так, Немчинов сообщил, что к "оранжевой" зоне будут отнесены:

• Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

• город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

• Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

• города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бугский Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

• Николаевский и Саратский районы Одесской области;

• город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

• город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

• город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.

Также, по его словам, к "желтой" зоне будут отнесены:

• Киев;

• города Льцук, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;

• город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

• город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

• города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;

• города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

• города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;

• город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;

• Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Добавим, Немчинов также уточнил, что новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 17 августа. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщал УНН, правительство утвердило новые подходы к определению карантинных зон. Отныне это будет происходить по трем показателям, один из которых - количество больных в административно-территориальных единицах.



