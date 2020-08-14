В Беларуси задержанных ранее на протестах двух украинских журналистов - отпустили

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 16:00 13 августа местонахождение задержанных накануне в Минске украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева оставалось неизвестным, мужчины почти 24 часа не выходят на связь.

Напомним, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также 13 августа стало известно о еще одном задержанном в Беларуси украинце.