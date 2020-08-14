Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,68 -0,0235  EUR: 32,80 -0,1040 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Печерский суд принял иск ИА УНН к Петру Порошенко
Печерский суд принял иск ИА УНН к Петру Порошенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8055

В Беларуси задержанных ранее на протестах двух украинских журналистов - отпустили

В Беларуси задержанных ранее на протестах двух украинских журналистов - отпустили

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 16:00 13 августа местонахождение задержанных накануне в Минске украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева оставалось неизвестным, мужчины почти 24 часа не выходят на связь.

Напомним, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также 13 августа стало известно о еще одном задержанном в Беларуси украинце.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, журналисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.