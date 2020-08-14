Новости: Политика
Пятница, 14 августа 2020, 10:07 • Наталья Рябцева • 16560
Стало известно о регионах, где занято уже около половины койкомест пациентами с COVID-19
КИЕВ. 14 августа. УНН. Во Львовской области заполненность кроватей пациентами с COVID-19 все еще более 50%. На рубеже заполненности наполовину - Черновицкая, Ровенская и Ивано-Франковская области, а также город Киев. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%. На рубеже 50% и Киев, и Черновицкая область, и Ровенская область, и Ивано-Франковская область, то есть те области, где мы фиксируем много людей, которые госпитализируются", - отметил Степанов.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Источник: УНН
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