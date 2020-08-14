Зеленский обратился к Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание ВР

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание ВР 25 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание ориентировочно во вторник, 25 августа.

Напомним, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.