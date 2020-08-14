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Хорватия продолжила действующие условия въезда для украинцев до конца лета

Хорватия продолжила действующие условия въезда для украинцев до конца лета

КИЕВ. 14 августа. УНН. Хорватия продолжила до 31 августа действующие условия въезда на территорию государства для украинских граждан. Об этом написал в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилыч, передает УНН.

"К вниманию граждан Украины! Хорватия продлила до 31 срепня 2020 года действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями", - отмечает он.

Напомним, 10 июля Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в республику.

В то же время, как отметили в украинском посольстве, если по определенным причинам с момента забора материала и получения отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 до момента пересечения вами хорватской границы всплыло 48 часов и справка недействительна для въезда в Хорватию, то вам могут дать разрешение на въезд в РХ при условии прохождения самоизоляции к сдаче и получению отрицательного результата очередного ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на территории Хорватии за ваш счет.

Источник: УНН
Теги: Хорватия, Коронавирус, карантин
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