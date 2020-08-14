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Зеленский предлагает ВР изменить порядок допуска следователей и прокуроров в районе обеспечения нацбезопасности на Донбассе

Зеленский предлагает ВР изменить порядок допуска следователей и прокуроров в районе обеспечения нацбезопасности на Донбассе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на законопроект №3984 зарегистрированный в Раде.

Так, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях зарегистрирован 13 августа.

Также текст законопроекта на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Напомним, комитет по нацбезопасности решил создать рабочую группу после атаки на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, нацбезопасность, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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