Зеленский инициирует отказ Украины от участия в создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента, передает УНН.

Документ №0065 под названием "Проект Закона о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств" зарегистрировано 13 августа.

Сейчас текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам.