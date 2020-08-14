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Правительство расширило круг лиц без необходимости самоизоляции при пересечении границы

Правительство расширило круг лиц без необходимости самоизоляции при пересечении границы

КИЕВ. 14 августа. УНН. Решением Кабмина расширен круг лиц, которые не подлежат обязательной самоизоляции при пересечении границы, в частности, добавлено в этот перечень людей, которые перевозят стволовые клетки для трансплантации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Согласно решению правительства расширено категорию лиц, пересекающих государственную границу и прибывших из государства или являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, которым не обязательна самоизоляция. В частности, в перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ напомнили, что исключение по самоизоляции при пересечении границы также составляют:

  • лица, не достигшие 12 лет;
  • лица, являющиеся гражданами государств с широким распространением COVID-19 и не находившиеся на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляющиеся по территории Украины транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;
  • деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Напомним, по информации Минздрава, значительное количество трансплантаций, в которых нуждаются украинские пациенты, невозможна нигде, кроме Индии. Однако страна имеет собственный приоритетный список, куда почти не попадают украинцы. Поэтому в Украине планируют начать делать ряд трансплантаций самостоятельно.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Госпогранслужба, Коронавирус
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