Правительство расширило круг лиц без необходимости самоизоляции при пересечении границы

КИЕВ. 14 августа. УНН. Решением Кабмина расширен круг лиц, которые не подлежат обязательной самоизоляции при пересечении границы, в частности, добавлено в этот перечень людей, которые перевозят стволовые клетки для трансплантации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Согласно решению правительства расширено категорию лиц, пересекающих государственную границу и прибывших из государства или являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, которым не обязательна самоизоляция. В частности, в перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", - говорится в сообщении.

Также в ГПСУ напомнили, что исключение по самоизоляции при пересечении границы также составляют:

лица, не достигшие 12 лет;

лица, являющиеся гражданами государств с широким распространением COVID-19 и не находившиеся на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляющиеся по территории Украины транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Напомним, по информации Минздрава, значительное количество трансплантаций, в которых нуждаются украинские пациенты, невозможна нигде, кроме Индии. Однако страна имеет собственный приоритетный список, куда почти не попадают украинцы. Поэтому в Украине планируют начать делать ряд трансплантаций самостоятельно.



