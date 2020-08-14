Зеленский инициирует выход Украины из протокола СНГ по антитеррористическим мероприятиям

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из Протокола о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников СНГ. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента, передает УНН.

Проект закона №0064 под названием "О выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств" зарегистрировано 13 августа.

На данный момент текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств.