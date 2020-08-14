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Зеленский инициирует выход Украины из протокола СНГ по антитеррористическим мероприятиям

Зеленский инициирует выход Украины из протокола СНГ по антитеррористическим мероприятиям

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из Протокола о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников СНГ. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента, передает УНН.

Проект закона №0064 под названием "О выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств" зарегистрировано 13 августа.

На данный момент текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из Решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств.

Источник: УНН
Теги: ВР, СНГ, законопроект, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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