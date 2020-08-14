Законопроект о развитии грузового флота готов к принятию - нардеп

КИЕВ. 14 августа. УНН. Проект Закона о развитии грузового флота готов к принятию. Об этом в комментарии УНН рассказал один из инициаторов документа, народный депутат Тарас Батенко.

Главная цель законопроекта - урегулировать работу внутреннего водного транспорта, говорит нардеп. Поскольку сегодня деятельность отрасли законодательно не урегулирована.

"Законопроект предлагает устранить этот законодательный пробел, создать надлежащие условия для развития отрасли. Он поможет обновить инфраструктуру внутреннего водного транспорта и привлечь в нее инвестиции, способствовать обновлению флота для перевозок грузов речными судоходными путями", - уточнил Батенко, добавляя, что законодательное урегулирование механизма удержания и обновления судоходных шлюзов устранит угрозу чрезвычайной ситуации техногенного характера территорий и городов в Днепровском бассейне.

Напомним, законопроект зарегистрирован в январе 2020 года. В апреле народные депутаты одобрили документ в первом чтении.

Также напомним, Мининфраструктуры заявило о возрождении речного флота. В прошлом году министр Владислав Криклий уволил со скандалом руководителя "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Чалого и назначил туда Алексея Хомякова. Последнему удалось вывести госпредприятие в прибыль уже в первом квартале 2020 года. Также выявлено ряд схем, по которым прежнее руководство искусственно банкротило УДП. В частности во времена Чалого было украдено у госпредприятия 32 баржи стоимостью 5 млн долларов.