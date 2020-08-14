Кулеба прокомментировал возможность вступления Беларуси в "Люблинский треугольник"

КИЕВ. 14 августа. УНН. После следующей встречи министров "Люблинского треугольника" в Киеве, куда был приглашен глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей в статусе почетного гостя, планируется углубление взаимодействия с Беларусью. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке в НВ, передает УНН.

"В последнее время я часто слышу вопрос о возможности дальнейшей, скажем так, геометрической прогрессии - трансформации треугольника в квадрат с участием Беларуси. Настоящие добрососедские отношения с Беларусью - это не просто "профит", это"маст" для Украины", - сказал Кулеба.

По его мнению, польский и литовский коллега солидарны с ним.

"Вскоре после Люблина я пригласил белорусского коллегу Владимира Макея принять участие в статусе почетного гостя в нашей следующей встрече в Киеве. В дальнейшем мы намерены углублять взаимодействие", - рассказал Кулеба.

Также по его словам, символично, что о позиции относительно событий в Беларуси Украина заявила как раз от имени "Люблинского треугольника".

"В конце концов нас связывает все то же историческое прошлое и те же вызовы. А если посмотреть на карту - точка пересечения медиан треугольника размещается где-то между Минском и Брестом. По сути, мы уже часть одной мозаики", - отметил Кулеба.

Напомним, "Люблинский треугольник" - новый формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы - не был создан под выборы в Беларуси.

Как сообщалось, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, начали новый формат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем, во время которого пригласил белорусского коллегу на встречу министров "Люблинского треугольника".