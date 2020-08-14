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Страна находится на грани второй волны COVID-19 - совещание у Президента

Страна находится на грани второй волны COVID-19 - совещание у Президента

КИЕВ. 14 августа. УНН. В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом за сутки Президент Украины Владимир Зеленский отмечает необходимость усиления информирования населения по противодействию распространению COVID-19 в Украине и призывает граждан принимать меры личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, на традиционном селекторном совещании Глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1732 граждан.

Такие цифры и количество госпитализированных "свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам", сообщили у Президента.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий", - сказал Глава государства, обращаясь к чиновникам и глав облгосадминистраций.

Как сообщал УНН, в Украине на 9 часов 14 августа зафиксировано уже почти 88 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,7 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский
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