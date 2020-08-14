Президент назвал недопустимой ситуацию с перегрузкой фур на дорогах

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно организовать работу по взвешиванию крупногабаритного транспорта на украинских дорогах. Об этом он сказал на традиционном селекторном совещании, передает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Так, сообщается, что на совещании глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузки дорог. Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С.

В такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта", - отмечают в пресс-службе.

Также, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля. Глава Мининфраструктуры также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Напомним, по состоянию на июль, нарушители габаритно-весового контроля заплатили около 13,5 млн грн штрафов.