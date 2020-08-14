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В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зон

В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зон

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство здоровья Украины 14 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, передает УНН.

Так, список состоит из государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

В список входит 123 страны "зеленой" зоны, в частности Нидерланды, Болгария, Швеция, ОАЭ, Франция, Чехия, Польша, Хорватия, Турция, Беларусь, Германия, Япония, Канада, Литва, Италия, Латвия, Грузия, Египет и Венгрия.

В "красном" списке остается 70 стран, в том числе США, Испания, Румыния, Армения, Албания и РФ.

Как сообщал УНН, по данным МИДа, для путешествий украинских граждан в условиях пандемии пока открыто 42 страны.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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