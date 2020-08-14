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Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану

Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану, где недавно произошел взрыв в порту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрута.

Отмечается, что согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискована партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, Президент, Ливан, Владимир Зеленский
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