КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Ливану, где недавно произошел взрыв в порту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О предоставлении гуманитарной помощи Ливанской Республике" № 319/2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что документ предусматривает, что Украина направит Ливану груз, который поможет в преодолении последствий чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту города Бейрута.

Отмечается, что согласно указу, Кабинет Министров Украины должен безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискована партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.