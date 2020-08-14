Энергоатому перекрыли схему, поэтому он критикует Кабмин - эксперт

КИЕВ. 14 августа. УНН. НАЭК "Энергоатом" умышленно сбрасывал электроэнергию по заниженным ценам, и делил разницу кэшем с трейдером. Кабмин раскрыл и перекрыл эту схему, за что подвергся критике со стороны "Энергоатома". Такое мнение в комментарии УНН озвучила член экспертного Совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная.

"По договоренности с трейдерами, НАЭК "Энергоатом" сбрасывал на балансирующий рынок электроэнергию, которая идет ниже цены, чем на рынке "на сутки вперед". А разницу НАЭК делил кэшем с трейдером. Эта схема была ясна, потому что я являюсь членом экспертного Совета при Министерстве, при котором работает группа экспертов, которая разбирается в тонкостях рынка. Эта группа возглавляется Алексеем Никитиным, который сейчас является коммерческим директором в "Укргидроэнерго", а ранее работал в "Укрэнерго", - рассказала она.

КМУ перекрыл эту схему путем усовершенствования механизма ПСО, предусмотрев администрирование нижней цены продажи НАЭК электроэнергии на рынке, напомнила эксперт.

"Но, окончательный вариант постановления Кабмина подвергся критике со стороны НАЭК. В "Энергоатоме" не поддержали его за якобы дискриминационные нормы ценообразования. Но все эти крики "Энергоатома" связаны исключительно с их намерениями защитить схему, перекрытую Кабмином. Чтобы она и дальше действовала в пользу нового руководства НАЭК", - говорит Кошарна.

Напомним, Кабмин запретил "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" продавать на коммерческих рынках электроэнергию ниже себестоимости.