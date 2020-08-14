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Шмыгаль встретился с представителями крупного украинского бизнеса

Шмыгаль встретился с представителями крупного украинского бизнеса

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время встречи представителей правительства, Офиса Президента, руководства Национального банка с представителями крупного украинского бизнеса были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки "Национальной экономической стратегии 2030". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, по инициативе Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Клубе Кабинета министров состоялась встреча представителей правительства, Офиса Президента, руководства Национального банка и украинского бизнеса. Участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии Украины, которая рассчитана на следующие 10 лет. На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет все возможности для того, чтобы стать одной из ведущих высокоразвитых европейских государств. Для этого стране нужна последовательная государственная политика и системные реформы, которые не должны останавливаться при любых изменениях в государстве. Все это должно быть положено в основу "Национальной экономической стратегии 2030".

"Если мы смотрим на 10 лет вперед, то стратегическими направлениями государственной политики должны быть внедрения лучших европейских практик, которые касаются улучшения стандартов безопасности, ведения бизнеса и качества жизни", - отметил Премьер.

По его словам, Украина движется в Европу и активно работает с Европейским Союзом над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС

"Во время встречи были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии: промышленность, агросектор, добычи, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура, энергетический сектор", - отмечается в сообщении.

Напомним, осенью состоится первая онлайн-встреча украинского и малазийского бизнеса.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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