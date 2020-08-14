Госкомиссия может ослаблять уровень эпидугрозы только раз на 14 дней - Степанов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС будет ослаблять уровень эпидемической опасности в каждом районе и городе Украины раз на 14 дней. Об этом сегодня в эфире программы "Утро с Украиной" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы измеряем очень понятный показатель - это уровень заболеваемости на 100 тысяч населения. Если, например, за 14 дней этот показатель составляет менее 40 случаев заболевания на 100 тысяч человек, то условный город или район может переходить в "зеленую категорию" эпидемической опасности", - отметил глава Минздрава.

Степанов также напомнил, что каждый следующий уровень эпидемической опасности - "желтый", "оранжевый" и "красный" - предусматривает усиление карантинных ограничений. Кроме того, министр отметил, что все районы и города Украины смогут вскоре вернуться к "зеленому уровню", если люди будут следовать всем рекомендациям, которые дает Минздрав.

Напомним, Киев попал в "желтую" зону эпидемической опасности - карантин усилят с понедельника.