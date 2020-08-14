Дело о незаконных действиях экс-министра Омеляна: завершено расследование касательно портовых сборов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено. 14 августа 2020 года бывшему топ-чиновнику открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что это - второе расследование незаконных действий должностного лица, которое расследовано НАБУ. Дело о незаконном обогащении и декларирования недостоверной информации экс-министра (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) находится на рассмотрении суда с февраля 2019 года.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд применил к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного обязательства до 19 августа.

Напомним, бывший министр инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в совершении незаконных действий, через которые государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн, из-за изданного приказа об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%.