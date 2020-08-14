КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформе патентного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства" № 816-ІХ, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон совершенствует охрану прав интеллектуальной собственности на изобретения и полезные модели и гармонизирует национальное законодательство с положениями права Европейского Союза в этой сфере в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

"В частности, документ расширяет перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения/полезные модели и перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана. Предусматривается возможность подачи заявок в электронной форме и предоставляется право подавать возражения против заявок на изобретения после их публикации", - отмечается в сообщении.

Также документ уточняет порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения лекарственных средств.

Кроме того, законом предусмотрена административная процедура признания недействительным права на изобретение или полезную модель (post grant opposition), что позволит быстро прекращать активность недобросовестных владельцев патентов, так называемых "патентных троллей".

"Кроме того, Глава государства подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбу с патентными злоупотреблениями" № 815-ІХ, который парламент также принял 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон регулирует порядок регистрации промышленного образца и ее прекращения. Вводится административный способ признания недействительными права (свидетельства) на промышленные образцы в Апелляционной палате (post grant opposition). Это позволит быстрее и эффективнее бороться и предотвращать возникновение так называемого "патентного троллинга", когда недобросовестные лица злоупотребляют правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, что в основном имеет место на таможенной границе.

Напомним, парламентарии приняли законопроект о реформе патентного законодательства.