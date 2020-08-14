НАПК обнаружило нарушения трудовых прав обличителей коррупции

КИЕВ. 14 августа. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписания об устранении нарушений и восстановлении трудовых прав двух обличителей их руководителям: главе Одесской таможни и главе суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служу НАПК.

"НАПК внесло предписания об устранении нарушений и восстановлении трудовых прав двух обличителей их руководителям: главе Одесской таможни и главе суда", - говорится в сообщении.

Так, НАПК показало, что в течение 2017-2018 годов руководство обличителя-таможенника давило на него следующим образом:

- изменило условия труда;

- инициировало дисциплинарное производство и привлечение к дисциплинарной ответственности;

- осуществило безосновательный перевод на другую должность.

Кроме того отмечается, против другого обличителя (судьи) применены следующие меры воздействия:

- указание прогулов в табелях учета рабочего времени без каких-либо причин;

- выплата неполной заработной платы;

- безосновательный отказ в предоставлении неиспользованных отпусков;

- препятствование повышению профессионального уровня.

"В предписаниях НАПК требует устранить нарушения трудовых прав обличителей, а также привлечь к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях. НАПК системно работает над защитой обличителей коррупции. Сейчас специалисты НАПК участвуют в 74 судебных делах, которые касаются нарушения прав обличителей", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции составило рейтинг топ-нарушений за июнь относительно нарушения требований закона о конфликте интересов.