Украина и ЕС обсудили рынок внешних заимствований

КИЕВ. 14 августа. УНН. На этой неделе состоялся телефонный разговор Министра финансов Сергея Марченко и европейского комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони, во время которой стороны обсудили рынок внешних заимствований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"На этой неделе состоялся телефонный разговор Министра финансов Сергея Марченко и европейского комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Основной акцент разговора был сосредоточен на рынке внешних заимствований, в частности, успешном размещении Украиной 12-летних еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов США под самую низкую ставку с 2007 года, а также на результатах реформы налоговой и таможни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также стороны обсудили недавно подписанное в Брюсселе Кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1,2 млрд евро.

"Министр выразил благодарность за готовность ЕС утвердить для Украины исключительную программу помощи во время пандемии, что будет способствовать обеспечению макрофинансовой стабильности", - добавляется в сообщении.

Напомним, Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым 12-летним еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов США и завершила обмен еврооблигаций, которые нужно погасить в 2021 и 2022 годах.