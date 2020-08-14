Сегодня в Беларуси освободили пять задержанных украинцев — Енин

КИЕВ. 14 августа. УНН. При содействии украинских дипломатов сегодня в Беларуси были освобождены 5 задержанных ранее граждан Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНН.

"На свободу вышло целых пять граждан Украины, все из них находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, о которых утром сообщил Президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте. Кроме того, мы посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из ИВС чувствовал себя несколько хуже и был увезен на "скорой" в больницу", - отметил Енин.



В то же время, по его словам, травма оказалась не столь серьезной, чтобы находиться в стационаре.



Енин сообщил также, что гражданам, которые изъявили желание вернуться в Украину, будет оказана помощь.



Напомним, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.



Также 13 августа стало известно о еще одном задержанном в Беларуси украинце.



Утром 14 августа Белорусская ассоциация журналистов сообщила об освобождении задержанных ранее журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.



Велись переговоры с Беларусью по освобождению украинца Романа Шишко, который находился в изоляторе города Бреста.