В Киеве собралась очередная акция солидарности с белорусским народом

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве под посольством Беларуси проходит очередная акция солидарности с белорусским народом. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.

Так, на акции присутствовали несколько десятков человек. На месте также присутствуют правоохранители.

Участники мероприятия зажгли файеры, держат в руках плакаты с лозунгами в поддержку белорусского народа.

Напомним, ранее сегодня под белорусским посольством в столице уже прошла одна акция в поддержку соседнего народа. По оценкам правоохранителей, мероприятие прошло спокойно, без инцидентов.