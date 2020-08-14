Зеленский назначил более 50 судей

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 57 судей. Соответствующие указы от 14 августа обнародованы на официальном сайте Президента, передает УНН.

Так, согласно указу №321/2020, Президент в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частью первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановил назначить в местных общих судах на должности 23 судьи.

Кроме того, указом №320/2020 Зеленский назначил в местных общих судах на должности 34 судьи.

Напомним, ранее Глава государства назначил в местных общих судах на должности 90 судей.