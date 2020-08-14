В Зеленского отреагировали на возвращение "вагнеровцев" из Беларуси в Россию

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского ожидали от Беларуси "более юридически корректного и взвешенного решения" в отношении задержанных наемников ЧПК "Вагнер". Об этом говорится в заявлении ОПУ в Telegram, сообщает УНН.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что задержанные в Беларуси 32 боевика ЧПК "Вагнера" были возвращены в Российскую Федерацию. Министерство иностранных дел Украины заявило, что приняло во внимание решение Республики Беларусь о выдаче 32-х боевиков ЧВК "Вагнера" России.

Отметим, 11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе.



Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Имена многих задержанных есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, пресс-секретар президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧПК "Вагнера".



Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий в Донбассе.