Школы не будут работать исключительно в "красных" зонах - Степанов

КИЕВ. 15 августа. УНН. С сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон по эпидемической опасности COVID-19, кроме "красной". Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о наших карантинных правилах, установленных в стране, и именно обусловленных принципами адаптивного карантина, то хочу напомнить, школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности, остальные - в "зеленой", "желтой", "оранжевой": они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил, установленных в школах", - сообщил министр.

Напомним, что Министерство здравоохранения считает, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. Прогнозируется, что это будет возможно в большинстве городов и районов Украины.

Также напомним, что в Украине с 1 августа начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны включены в различные зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".