Украинские больницы начали подготовку ко второй волне COVID-19

КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера состоялось совещание по подготовке больниц второй волны коронавируса. Министерство здравоохранения призвало все регионы срочно провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. Об этом в своем Telеgram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

Так, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о ситуации по распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Он отметил сегодняшний очередной антирекорд. К сожалению, с количеством заболеваемости и растет количество госпитализированных в учреждения здравоохранения. В связи с этим вчера состоялось совещание по подготовке больниц второй волны. Министерство здравоохранения призвало все регионы срочно провести необходимые подготовительные процессы для того, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь больным COVID-19", - сообщил Немчинов.

Он добавил, что для этого Комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19.

"Также на заседании через видеосвязь рассказали о ситуации в регионах руководители Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской облгосадминистраций. Комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в этих регионах. Было отмечено, что нужно усилить информирование населения и меры предосторожности", - отметил чиновник.

Напомним, что за все время пандемии Украина вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19. Это касается и койкомест в больницах, и медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ и подведения кислорода.



