Комиссия ТЭБ и ЧС обсудит начало учебного года, будет отчитываться МОН

КИЕВ. 15 августа. УНН. На следующей неделе правительство планирует провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно начала учебного года, а также утилизации масок и других отходов в школах и детских садах. Об этом в своем Telеgram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Государственной комиссии, передает УНН.

"Были обсуждены планы работы на следующую неделю. Предложил провести отдельное заседание Государственной комиссии относительно начала учебного года, а также утилизации масок и других отходов в школах и детских садах. Это заседание должно быть проведено после всеукраинского селекторного совещания, которое состоится в среду", - сообщил Немчинов.

Он добавил, что там Министерство образования и науки должно подготовить доклад о состоянии подготовки к учебному году.

Ранее УНН писал, что с сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон по эпидемической опасности COVID-19, кроме "красной".