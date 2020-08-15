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CША передали украинским правоохранителям средства защиты от COVID-19 на 250 тыс. долларов

CША передали украинским правоохранителям средства защиты от COVID-19 на 250 тыс. долларов

КИЕВ. 15 августа. УНН. Посольство США в Киеве передало украинским полицейским, пограничникам и таможенникам партию средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции на около четверть миллиона долларов. Об этом посольство сообщило в Facebook, передает УНН.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 000 долларов нашим украинским партнерам с Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, торговый представитель заявил, что правительство Украины сняло запрет на экспорт масок и респираторов.

Источник: УНН
Теги: США, средства индивидуальной защиты
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