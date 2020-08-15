МИД Украины: выборы президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе

КИЕВ. 15 августа. УНН. МИД Украины констатирует, что официально обнародованые результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.

“Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов”, — указано в сообщении.

В МИД добавили: “Призываем руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих. Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан”.

Отметим также, что вчера Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко касательно “организации протестов” в соседней стране украинском.