В октябре состоится заседание белорусско-украинского совета делового сотрудничества

КИЕВ. 15 августа. УНН. Заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества пройдет 8 октября в Гродно. Об этом сообщили государственному белорусскому агентству БелТА в Белорусской торгово-промышленной палате, передает УНН.

“Традиционно на заседании консультативного совета будут рассмотрены перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия, проблемные вопросы ведения бизнеса. Участники обменяются мнениями и проведут переговоры о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах. Планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений”, — пишут в издании.

Сообщается, что в мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, глава украинского диппредставительства в Минске Игорь Кизим, а также председатель БелТПП Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Мероприятие состоится в рамках III Форума регионов Беларуси и Украины.

Как ранее сообщал УНН, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для “организации протестов” на территорию республики “понаехали ... из Польши, Голландии, Украины”.



МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко об “организации протестов” украинцами.