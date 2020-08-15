Лукашенко поручил силовикам не допустить образования "живой цепи" от Вильнюса в Киев

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики не допустить реализации высказанной в Литве идеи выстроить людскую цепь неравнодушных от Вильнюса до Киева, передает УНН со ссылкой на государственное агентство БелТА.

“Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить „ланцуг“ от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек”, — сказал президент республики.

“Поручаю Министерству обороны, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору осуществить оценку, категорически не допустить подобных действий”, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, ясно, на что якобы намекают: “Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада”. “Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии”, — добавил он.

Также отметим, что параллельно государственное СМИ Беларуси отредактировало новость о “помощи России при первом запросе”.