Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,41   EUR: 32,42  
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
21300

Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

Валерий Цепкало с семьей

КИЕВ. 16 августа. УНН. Жену и детей белорусского незарегистрированного оппозиционного кандидата в президенты Валерия Цепкало пропустили через российско-украинскую границу. Об этом он сам сообщил на свое странице в Facebook, передает УНН.

“Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!”, — написал Цепкало.

Ранее оппозиционер сообщал, что жену и двоих маленьких детей несколько часов продержали на российском пункте пропуска Троебортное.

Сам Валерий Цепкало сейчас находится в Украине. В Беларуси против него завели уголовное дело, в России объявили в розыск по статье о получении взятки. Цепкало бежал из Беларуси, опасаясь ареста.

Напомним, в Беларуси арестовали еще двух претендентов на пост президента. Виктора Бабарико обвиняют в коррупции, а Сергея Тихановского — в организации беспорядков.

Вместо Тихановского документы в ЦИК подала его супруга Светлана. С ней объединились штабы Бабарико и Цепкало, которых не зарегистрировали. Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1%. В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты из-за несогласия с официальными итогами голосования. Демонстранты считают Светлану Тихановскую победительницей.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.