Семью белорусского оппозиционера Цепкало пропустили в Украину

КИЕВ. 16 августа. УНН. Жену и детей белорусского незарегистрированного оппозиционного кандидата в президенты Валерия Цепкало пропустили через российско-украинскую границу. Об этом он сам сообщил на свое странице в Facebook, передает УНН.

“Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины!”, — написал Цепкало.

Ранее оппозиционер сообщал, что жену и двоих маленьких детей несколько часов продержали на российском пункте пропуска Троебортное.

Сам Валерий Цепкало сейчас находится в Украине. В Беларуси против него завели уголовное дело, в России объявили в розыск по статье о получении взятки. Цепкало бежал из Беларуси, опасаясь ареста.

Напомним, в Беларуси арестовали еще двух претендентов на пост президента. Виктора Бабарико обвиняют в коррупции, а Сергея Тихановского — в организации беспорядков.

Вместо Тихановского документы в ЦИК подала его супруга Светлана. С ней объединились штабы Бабарико и Цепкало, которых не зарегистрировали. Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1%. В Беларуси с 9 августа проходят массовые протесты из-за несогласия с официальными итогами голосования. Демонстранты считают Светлану Тихановскую победительницей.