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Участники киевского марша солидарности с белорусским народом пошли к посольству

Участники киевского марша солидарности с белорусским народом пошли к посольству

КИЕВ. 16 августа. УНН. Участники марша солидарности с белорусским, что проходит сегодня в Киеве, двинулись к посольству Республики Беларусь, сообщает УНН.

На Михайловской площади состоялось вече солидарности с белорусским народом, после чего активисты сформировали колонну и двинулись на улицу Михаила Коцюбинского, к Посольству Беларуси в Украине.

Участники акции выкрикивают лозунги: "Свободу политзаключенным!", "Верим, можем. Победим!","Живе Беларусь!".

Также в Киеве происходит автопробег в поддержку акций протеста в соседнем государстве. Более десятка авто, украшенные бело-красными национальными цветами Беларуси, едут центральной частью города

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста против официальных результатов выборов.

В Киеве люди уже неоднократно выходили к посольству соседней страны, чтобы выразить солидарность с митингующими.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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