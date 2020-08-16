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Лукашенко и Путин договорились о совместном реагировании на обострения ситуации в Беларуси

Лукашенко и Путин договорились о совместном реагировании на обострения ситуации в Беларуси

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным ситуацию, которая происходит в Беларуси. Стороны подвердили договоренность совмесного реагирования на ситуацию в случае ее обострения. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на “БелТа”.

“Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности”, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко раннее, Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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