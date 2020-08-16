Лукашенко: загубите первого президента - будете как в Украине на коленях стоять

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к участникам митинга в его поддержку заявил, что если белорусы загубят первого президента – это будет начало конца и они будут стоять на коленях, как в Украине, передает корреспондент УНН.

“Спокойной жизни они нам не дадут — они выползут, как крысы из своих нор. Ими управляют чужие люди, кукловоды, они видят западные границы нашей Беларуси под минском, как в 39. Этому не бывать. Мы станем все Брестской крепостью”, — сказал Лукашенко.

Он призвал белорусов думать своей головой и не убивать свое будущее.

“Настало время вам решать. Что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться. Загубите первого президента, это будет начало конца! Будете как в Украине на коленях стоять”, — добавил Лукашенко.

Напомним, действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел к людям, которые собрались в Минске на митинг в его поддержку, и поблагодарил их за то, что пришли.