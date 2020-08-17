В Минздраве сообщили, при каких условиях могут перенести местные выборы

КИЕВ. 17 августа. УНН. Если половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина, это может быть основанием для переноса местных выборов. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сегодня страна разделена на так называемые территории эпидопасности, и если мы будем отмечать превышение, 50% территории будет в так называемой "красной зоне", это будет основание для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе выборов", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, будет ли безопасно проводить выборы 25 октября при условии, если прирост заболеваемости в государстве сохранится.

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"Сейчас мы в качестве примера берем Польшу, которая недавно проводила выборы, их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на рост числа случаев заболевания коронавирусной болезнью", - добавил главный санврач.

Добавим, Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Как сообщал УНН, в Украине два района Ивано-Франковской области, один город во Львовской области, один город в Одесской области, два района и один город в Ровенской области и один район в Черновицкой области перейдут в "красную" зону эпидемической опасности. В то же время, Киев попал в "желтую" зону.



