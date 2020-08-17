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Правительству предложат несколько концепций реформирования Госспецсвязи - Минцифры

Правительству предложат несколько концепций реформирования Госспецсвязи - Минцифры

КИЕВ. 17 августа. УНН. Правительству предложат несколько концепций реформирования Госспецсвязи, в частности, касательно сопровождения цифровой трансформации государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Минцифры вместе с Госспецсвязи предложат правительству концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов, учреждений, предприятий и учреждений, входящих в сферу управления. Самое главное - убрать несвойственные и дублирующие функции службы. Кроме этого, служба будет сопровождать цифровую трансформацию государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие изменения обеспечат механизм киберзащиты органов государственной власти, информационно-телекоммуникационные системы, находящихся в их собственности или администрировании.

Напомним, Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, принял ряд кадровых решений, в частности, назначив новых заместителей министров в несколько министерств и уволив Валентина Петрова с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, реформы, связь
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