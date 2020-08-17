В Киевском СИЗО отремонтировали пять камер за деньги с VIPов: Малюська показал фото

КИЕВ. 17 августа. УНН. За деньги, вырученные от платных камер, уже отремонтировано пять камер в Киевском СИЗО. Министр юстиции Денис Малюська выложил фотоотчет в своем Facebook, передает УНН.

"Совершаете преступления и не готовы платить за платные камеры в СИЗО? Ок, мы продолжаем готовить бесплатные. В минувшую пятницу в Киевском СИЗО закончился очередной ремонт двух бесплатных камер за счет поступлений от платных камер. Результаты - на фото", - написал Малюська.

По его словам, на ремонт не были потрачены средства налогоплательщиков.

"Всего в СИЗО уже 5 бесплатных камер, отремонтированных исключительно за счет платных камер", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495 500 грн.