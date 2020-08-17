Дело убийства Шеремета: Кузьменко завтра будет вручен обвинительный акт

КИЕВ. 17 августа. УНН. Детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, 18 августа будет вручен обвинительный акт. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook, передает УНН.

"18 августа 2020 года в 14:00 Юлии Кузьменко будет вручен обвинительный акт, который фактически является моментом завершения досудебного расследования", - говорится в сообщении.

По его словам, уже 19 августа прокуроры намерены передать указанный документ в Шевченковский райсуд. Также Беспалый напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК Украины, суд в течение пяти дней с даты получения обвинительного акта, должен назначить дело к рассмотрению.

"Поэтому ожидаем в ближайшие дни начала рассмотрения дела по убийству Павла Шеремета по существу", - добавил адвокат.

Напомним, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, в мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было завершено.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.