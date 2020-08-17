Зеленский присвоил погибшему Кузьме "Скрябину" звание Героя Украины

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Кузьме "Скрябину" (Андрей Кузьменко), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно). Соответствующий указ № 323/2020 Глава государства подписал 17 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

"С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Напомним, 2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог - Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.



