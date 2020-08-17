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Мэр Умани готов выставить блокпосты, чтобы не пускать хасидов

Мэр Умани готов выставить блокпосты, чтобы не пускать хасидов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Мэр Умани Александр Цебрий предложил жителям Умани установить блокпосты на въездах в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана. Об этом Цебрий сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook городского головы, передает УНН.

Так, по словам Цебрия, комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 11 августа приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош ха-Шана от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов, а на сегодняшнем заседании комиссии председательствующим было озвучено, что решение корректировке не подлежит.

"Уважаемые жители Умани, я готов к самым радикальным мерам, в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывался блокпостами въезд на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому. Как вы будете относиться, когда на период Рош ха-Шана мы сделаем такие меры?" - спросил мэр.

Также он выразил уверенность в том, что Президент Украины Владимир Зеленский не знает об этой ситуации в Умани и "не проинформирован достаточно".

"Поэтому я сейчас выезжают в Киев под Офис Президента и буду ждать там до тех пор, пока со мной лично Президент не узнает от меня, какая ситуация в городе Умань", - добавил он.

Напомним, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины еще в июле пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош-ха-Шана в традиционном формате в 2020 году невозможно, учитывая эпидемическую ситуацию в Израиле, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, необходимость создания большого количества мест для обсервации и из-за сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В то же время, госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана из-за COVID-19. По словам министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, в этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч верующих хасидов.

Источник: УНН
Теги: Умань, хасиды, Рош ха-Шана
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