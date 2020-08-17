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Кравчук сообщил, при каких условиях оставит ТКГ

Кравчук сообщил, при каких условиях оставит ТКГ

Леонид Кравчук

КИЕВ. 17 августа. УНН. Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сложит свои полномочия в ТКГ в случае, если он увидит, что минский процесс не имеет перспективы. Об этом он заявил в интервью "Сегодня", передает УНН.

Так, в интервью Кравчук отметил, что, по его мнению, "России также надоела война" на востоке Украины.

"Если вдруг мы почувствуем, а я допускаю такое, что они (россияне - ред.) не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что ж, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что Минский процесс не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - сказал первый президент.

На вопрос о том, сделает ли он в таком случае заявление о сложении полномочий главы украинской делегации в ТКГ, Кравчук отметил "абсолютно".

"Я не буду там находиться и делать вид, что я, или Украина, ничего не делает. Я не буду, извините за выражение, формальным исполнителем чьей-то воли. Я не буду склонять головы ни перед кем. Я скажу правду, и люди ее увидят", - добавил он.

Напомним, ранее Кравчук сообщил, что во время видеоконференции участников трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на этой неделе будет решен вопрос количества людей, которых планируют обменять.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа, Леонид Кравчук
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