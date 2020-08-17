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НАБУ за полгода открыло более 400 производств и сообщило подозрение 125 лицам - Сытник

НАБУ за полгода открыло более 400 производств и сообщило подозрение 125 лицам - Сытник

Артем Сытник

КИЕВ. 17 августа. УНН. За первое полугодие 2020 года НАБУ открыло 406 уголовных производств и сообщило о подозрении 125 лицам. Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"За полгода нами начато 406 уголовных производств. 125 лицам сообщено о подозрении. 33 дела направлены в суд всего сейчас относительно 50 обвиняемых. И 5 обвинительных приговоров вынесено по 6 человекам. Экономический эффект от работы в первом полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн", - сказал Артем Сытник.

Он отметил, что из них почти 700 млн - это возмещение убытков, причиненных по делам, касающимся причинения ущерба государственным предприятиям, а еще 1,5 млн грн - добровольно вернули народные депутаты за незаконно полученную компенсацию на жилье.

Напомним, экономический эффект от работы НАБУ за полгода составил более 1,5 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: НАБУ, Артем Сытник
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