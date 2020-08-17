Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества за неуплату кредитов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о продлении моратория на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Предоставлены предложения Президента к закону", - говорится на сайте.

Добавим, что законопроект предусматривает продление моратория на принудительное отчуждение на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное по валютным кредитам. Предполагается, что такие условия будут действовать до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте.

"Продление действия моратория является одним из сдерживающих факторов восстановления ипотеки, является важным в связи с введением карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ожидаемых последствий, в частности в виде падения уровня доступности жилья. При решении этого вопроса не может остаться без внимания ухудшение финансового положения граждан", - говорится в предложениях Президента.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3640 о моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.