Зеленский провел закрытое совещание с силовиками в связи с ситуацией в Беларуси

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране, включая "различные типы эскалации, учитывая так называемые "гибридные типы мировых конфликтов".

"Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Как сообщал УНН, белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу заявил, что Россия "при первом запросе" предоставит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси, в случае внешних военных угроз.