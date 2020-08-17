Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Лукашенко публично унизил Украину: МИД обрабатывает опции по реагированию
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
89115

Зеленский провел закрытое совещание с силовиками в связи с ситуацией в Беларуси

Зеленский провел закрытое совещание с силовиками в связи с ситуацией в Беларуси

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране, включая "различные типы эскалации, учитывая так называемые "гибридные типы мировых конфликтов".

"Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Как сообщал УНН, белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу заявил, что Россия "при первом запросе" предоставит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси, в случае внешних военных угроз.

Источник: УНН
Теги: выборы, протесты, Беларусь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.