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В НАБУ хотят передать 15 тыс. коробок с вещественными доказательствами в экономических делах Майдана - Сытник

В НАБУ хотят передать 15 тыс. коробок с вещественными доказательствами в экономических делах Майдана - Сытник

Артем Сытник

КИЕВ. 17 августа. УНН. Национальному антикоррупционному бюро хотят передать 15 тыс. коробок вещественных доказательств по делам Майдана, в которых фигурируют экономические преступления. Об этом во время брифинга сказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Экономические дела Майдана, это имеется в виду дела, в которых фигурируют экономические преступления. Дела, по которым там, где арестованы какие-то активы... И эти дела массово передавались после того, как ГПУ потеряла полномочия органа досудебного расследования, передавались к нам. И это действительно большая проблема. Потому что это более 15 тыс. томов. И сейчас даже они поступают. Вот сейчас пришел запрос, точнее, пришло письмо, что нам хотят передать 15 тыс. коробок вещественных доказательств. То есть, даже больший объем, чем само помещение Антикоррупционного бюро", - сказал Артем Сытник.

Напомним, ГБР завершило расследование относительно киевского экс-прокурора в "делах Майдана".

Источник: УНН
Теги: Украина, Майдан, расследование, НАБУ, Артем Сытник
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